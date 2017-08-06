張善為罹病消失4年 男星曝他正能量「敬業態度」

韋佳德5年前曾和張善為合作外景節目。（圖／翻攝自韋佳德臉書）

張善為因生病演藝事業全停擺，今年2月傳出病情好轉喜訊。（圖／中時資料照）

「黑皮哥哥」張善為2013年因生病消失螢光幕前，並與圈內友人斷絕往來，讓大家甚是想念，而5年前曾和他合作外景節目的藝人韋佳德，昨（5日）在臉書憶起他們當年的錄影過程，大讚張善為十分敬業，表示自己在對方身上學到很多東西。

韋佳德和張善為5年前到泰國Ayutthaya（大城）錄節目，儘管當天天氣非常炎熱，但張善為從頭到尾秉持著最敬業的精神，讓韋佳德忍不住說：「如今身為外景節目主持人的我，所知道的也是當時跟你默默觀察而學習的。受益匪淺。」

韋佳德表示，拍外景已經令人疲憊，尤其在大太陽下拍更難受，不過，張善為就算再累，坐下休息不到5分鐘，他也從不抱怨、不扮臭臉，聽到拍攝開始，又會馬上站起來面露喜色地繼續錄影。

韋佳德說「黑皮哥哥」人如其名，是一位非常有愛心又令人愉快的人，大讚對方總不吝給別人充滿著正面能量的笑容，感謝張善為教他何為「敬業」之意。最後韋佳德也向張善為打氣喊話「大家天天想著你，很期待你在螢光幕前給大家帶來歡笑。祈禱著你能夠早日恢復健康，再次回到舞台上發光發熱。」

張善為4年前傳出因血塊壓迫脊椎神經，導致他下半身幾乎癱瘓，所幸今年2月復健有成果，腳掌和腳踝已能彎曲，病情逐漸好轉，讓一票好友都相當欣慰。

(中時電子報)