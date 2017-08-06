JLPGA》盧曉晴肩不適爭冠殘念 姚宣榆MeijiT4

盧曉晴因肩膀不適影響表現，錯失爭奪逆轉勝機會。(資料照 林勝發攝)

盧曉晴今(6日)以落後1桿進入Meiji盃高球賽決賽輪，爭奪本季第3冠，無奈傳出肩部不適影響表現，第1洞就吞下雙柏忌，因前5洞花掉5桿，剛出發不久就退出爭冠行列，最終這輪揮出76桿，以總桿214桿(-2)並列第19作收。

盧曉晴前5洞打出1雙柏忌與3個柏忌，雖在第6洞至第14洞沒再吞柏忌，並於第14洞抓到小鳥，但最後4洞再花掉1桿，排名從出發前的第2，大幅退至並列第19。

姚今揮出70桿(-2)，以總桿211桿(-5)，拿下本季最佳成績並列第4。日本女將揮出68桿，以1桿之差的總桿207桿(-9)贏得逆轉勝。

(中時電子報)