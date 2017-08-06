Baby生兒辛苦 黃曉明快噴男兒淚「我都想替她生」
夫妻檔黃曉明與Angelababy（Baby）在年初生下兒子「小海綿」，夫妻升格當新手爸媽後，談到小海綿總藏不注滿滿喜悅，近日黃曉明在節目《中餐廳》聊起老婆Baby的生產過程，感性說：「我都想替她生，太不容易了」，黃曉明激動哽咽、還不時以手揉眼，擦掉在眼角轉動的淚光。
黃曉明在真人秀《中餐廳》中，與擁一對子女的張亮談起爸爸經，分享自己當爸的轉變，黃曉明表示，自己看到孩子時，嘴角都忍不住上揚，「你會有一種責任感，會覺得我必須做好，我做不好我都覺得對不起我兒子，哪怕是為我兒子將來樹立一個榜樣。」
張亮在旁有感而發說：「但是我覺得女人比男人更偉大」，黃曉明想起Baby的生產過程，忍不住皺起眉頭說：「我老婆生孩子的時候，我都想替她生」，並深吸一口氣說：「太不容易了」，黃曉明激動哽咽，不時用手擦掉眼角淚光，展現柔情的一面讓人動容。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、Angelababy、Baby
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