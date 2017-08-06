印度將領建議再與俄國合作5代戰機研發

印俄合作的FGFA戰機，基本上就是T-50。印度對這項計畫猶豫不定，花了大錢卻買不到相關技術，所以感到很煩悶。(圖/FGFA計畫室)

印度一直希望能夠自己製造先進戰機，印度與俄國先前合作的第五代戰機項目 (FGFA)已經投資150億盧比(約70億新台幣)，但是俄國不願提供關鍵隱形技術，所以印度軍方很不滿俄國做法，想要暫緩這個項目，但是印度空軍委員會主張FGFA合作案應該持續下去，否則先前投入都白費了。

印度斯坦時報(Hindustan Times)援引該國空軍消息人士的話報道，印度國防部特別委員會的委員長席姆卡辛．瓦沙曼空軍元師(Simmakutty Varthaman)呼籲政府應該就此一項目，繼續與俄羅斯開展合作，並且用詞是「強烈建議」的程度。

瓦沙曼雖然沒有對媒體透露評估的細節，但是對媒體表示，經過5個月的分析，他們認為就與俄國就尖端技術的合作案，對印度航空工業的發展大大受益，即使俄國有許多關鍵技術不願提供，不過印度自己也要考量本身的工業實力。

印度又提出先進中型隱形戰機AMCA計畫，希望在12年內完成原型機，在技術不足、時間太趕，重覆投資的情況下，幾乎可以預料必會失敗。(圖/Aviation Week)

印度和和俄羅斯是在2013年簽定第5代戰機研發案FGFA合作案，而FGFA就是以俄國T-50戰機為原型研發對象，先期製作8架原型戰機，俄國得5架而印度拿3架，最終印度將量產120~130架這種第5代戰機。目前已投入150億盧比的資金，但是戰機進度緩慢使得印度感到不耐煩，而且俄國不同意敏感技術的輸出，所以最近的一項價值40億美元的後續研發案，印度就不願再簽約，想以此逼迫俄國同意技術移轉，但是俄國卻沒有任何理會，而T-50研發已近尾聲，可能將在明年完成量產版定型，所以印度趕緊再談合作的可能。

印度軍事規劃者一直沒有明確的研發方向，他們的專案很多，除了FGFA項目以外，他們還提出先進中型戰機專案(AMCA)，他們認為FGFA的技術可以為AMCA舖路，並期望原型機在10~12年內完成，顯然這項計畫必然將會失敗。

(中時電子報)