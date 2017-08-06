遭嫌不衛生 滷味老闆反嗆「骯髒人」判罰

北市一名林姓滷味攤商老闆不滿蘇姓顧客點餐後又反悔，追上前去質問原因反遭批餐點不衛生，憤而辱罵蘇男「你是有多乾淨」、「骯髒人」。台北地院認為雙方因消費糾紛起爭執，依公然侮辱罪判處林男3000元罰金。

判決指出，蘇姓男子去年12月14日晚間至北市某攤商購買滷味，點餐後卻突然反悔，告知林姓老闆「餐點我不要了」，隨即轉身離去。

林姓老闆認為蘇姓男子有意找麻煩，追上前去要求蘇男付錢；蘇男稱林男製作餐點不衛生才不願付錢，林男火大痛罵「你是有多乾淨啊，你媽的骯髒人！」遭蘇男錄音後提告。

法官考量，林姓男子經營滷味攤，與蘇姓男子發生消費爭議，即輕率言語侮辱蘇男人格，影響蘇男社會評價，所為實有不當，但考量林男犯後已坦承犯行之態度，且因主觀上認為蘇男找碴而開罵，判處罰金刑。

(中時)