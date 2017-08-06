金扶獎表揚自立青年 英雄不怕出身低

原為碼頭工人的顏清福，奮發成為珠寶企業家；童年時家中連漿糊都買不起的林佩樺，如今開設會計師事務所。家扶基金會今天表揚「金扶獎」得主，顏清福獲得創業有成與專業領域類獎項，親身印證「英雄不怕出身低」。

家扶每年頒發金扶獎，表揚傑出自立青年，今年6名得獎者為徐子圭、顏清福、江松富、吳雪菁、李宜紋、林佩樺，他們自小即須面對人生磨難，但不向命運低頭，跨越逆境，目前在各行各業皆有成就，盼激勵同處逆境的人。

出身澎湖桶盤貧戶家庭的顏清福，童年過著一貧如洗的生活，在家中沒有水、沒有電，僅能燒柴火、挑水、吃稀飯長大。他說，小時候每天凌晨3點就要到工廠剝蝦賺錢，漁船上的冰塊加糖水是童年的最佳點心，不以為苦。

他說，母親辛苦照顧7個孩子，12歲就到冷凍廠擔任搬貨工人、學技術糊口，24歲到台北創業，家族近20人擠在20坪大的工廠住家，邊做邊摸索，學到無可取代的琥珀技術，換來「客戶拿錢排隊」榮景，奠定事業成就。

「貧窮是上帝送給我最好的禮物。」顏清福號稱「最不像生意人的生意人」，做生意從來不應酬，沒有錢、也沒有學歷、沒有背景，但以勤勞換來機會。他也認養105名貧困兒童，長年默默行善，每年回饋社會600至1000萬元。

另名得獎人林佩樺說，小時候媽媽以糊紙錢賺取家用，但家中連買漿糊的錢也沒有，將麵粉加水煮熟，做為孩子點心與糊紙錢的漿糊，一條100個、賺1塊半，媽媽即使睡著，手仍一直重複糊紙錢的姿勢跟動作，令人心疼。

「貧窮可以是一種祝福。」貧困環境激勵林佩樺，考取會計師與證券分析師等8張專業證照，獨創會計一條龍服務，化身培育企業的搖籃。回憶成長的過程，她說，40年前被美國祖父母認養，希望將希望的種子傳承下去。

而現為電子公司總經理的江松富出身偏鄉，10歲時父親意外截肢、家庭頓失支柱，媽媽對他說：「你是家中唯一男生，要撐起這個家。」歷經一夜長大的他，立志未來一定要改善這個家，也始終抱持這樣的心態過人生。

家扶執行長何素秋表示，許多自立青年因為家庭環境因素，小時候生活真的非常辛苦，但他們憑著自己努力，一步一腳印發光發熱，他們的精神值得作為社會表率，也正是「金扶獎」重要理念，他們人生是最好的勵志故事。

她說，家扶推動愛與善的循環，金扶獎得主事業有成、生活穩定後，長期投入志工，甚至成為捐款人、認養人，比錦上添花更具意義。家扶67年來已協助20萬名自立青年，印證機會是留給努力的人，呼籲外界幫助更多弱勢孩子。

(中時)