「庄腳囝仔」徐子圭 變身發明王

「庄腳囝仔」變身發明王！空軍航空技術學院工學院長徐子圭，從小立志當科學家，儘管因家境困頓而投身軍旅，仍善用專業，在國際發明展競賽締造11金6銀的傲人成績，同時有39項發明專利，「庄腳囝仔」為台爭光。

今年45歲的徐子圭，從小就立志當科學家，但10歲時父母離異，年過6旬的年邁父親一肩扛起撫養家中4名子女重責，身體狀況不佳，家中經濟陷入困境。他體認父親年紀大，加上兩名妹妹尚在就學，因而放棄大學改念軍校。

但徐子圭並未因此放棄夢想，在擔任飛機維修師工作空檔之餘，別人下象棋、看電視、聊天，他則撥空背英文單字、假日去補習班學習微積分及工程數學，再利用時間去成功大學航太系修課，一路上取得碩士、博士的學位。

他說，國中導師郭成能、屏科大校長戴昌賢猶如他在北、南部的另兩名父親，戴昌賢帶領他跨足生物醫學工程領域，從心理學、航太工程到生醫工程，進而研製出「左心室輔助循環系統（LVAD）」等，證明弱勢孩子也能走出一片天。

「唯有不認命，才能翻轉貧窮。」徐子圭今年獲得家扶「金扶獎」專業領域類獎項，他說，上天對他眷顧，生命過程中有許多「小天使」，例如到郭成能理化補習班不收費、也常常鼓勵學生；高中導師也幫他爭取各種獎學金。

從小就有許多鬼點子的徐子圭，國中就曾設計出自動存錢筒，迄今更在發明領域發光發熱。他說，投身研究領域，最大的貴人就是戴昌賢，碩士班開始從不會寫程式，如今已能處理電腦模擬技術、數值虛擬科技工程，都是師長功勞。

今天頒獎典禮上，戴昌賢錄製影片鼓勵徐子圭幫助更多人，家扶更邀郭成能驚喜現身，徐子圭激動哽咽。郭成能說，教學30年生涯中，交出一個優秀學生就已足夠，看見徐子圭懂得回饋社會，更令人高興，有愛的孩子不會變壞。

(中時)