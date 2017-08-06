單親父女 走過青春期風暴

基督教救助協會舉辦親子活動。（協會提供）

近年單親爸爸備受關注，父親節將至，基督教救助協會調查指出，在所資助的2800名弱勢家庭孩子中，國小生有超過5成家庭解組、國中生更高達58%。而國小生以父親為主要照顧者佔16%、國中生22%。父親在教導子女的過程中，最感無力的，就是子女的教養問題，尤其面對青春期的孩子。

救助協會秘書長夏忠堅表示，一般人較關心單親媽媽，因其經濟能力較弱，但其實許多單親爸爸因不擅管教、不會表達關心，面對青春期的孩子，往往比單親媽媽更無助。救助協會資助234班1919陪讀班除提供課業輔導，也強調品格教育與家庭關懷，幫助許多單親爸爸陪伴孩子走過青春期風暴。

基隆傳愛社區1919陪讀班幫助25個家庭的34個孩子。當中有15戶是單親家庭，包括5個單親爸爸。陪讀班老師陳淑美表示，單親爸爸最常見的問題，就是女兒生理期初來，爸爸不知所措。其實不用等爸爸求助，陪讀班老師都會特別關心單親爸爸家庭的女孩，預備衛生棉、教導生理期相關知識。

明偉（化名）有兩個女兒，6年前就來到傳愛社區1919陪讀班。擔任工地主任的明偉，是個認真負責的人，對女兒的教養也十分用心。三年前因為不懂如何與讀國中的大女兒小梅（化名）溝通，父女倆經常起衝突，小梅甚至在臉書上大罵老爸。有一次明偉來找淑美老師，說起自己如此辛苦工作，妻子卻離他而去，連女兒都不尊敬他，難過到掉下淚來。

淑美老師也是單親媽媽撫養兩個兒子，所以對於單親的家庭特別有負擔，十分同理明偉的心情，除耐心傾聽，提供教養建議外，也找小梅個別關心，了解她的需要，教會週六青少年小組的輔導老師也會關心和諮商。三年來，父女關係已見改善。明偉今年因公司裁員而失業，「雖然經濟上遇到困難，但對女兒們的學業仍是排在第一優先！」淑美老師說。

光輝（化名）的兩個孩子也是在傳愛社區1919陪讀班長大。今年女兒升高二，兒子升小五。兒子從小就騎著單車在社區街頭遊蕩，經常在校惹禍。光輝管教嚴厲，每次只要學校一通知，孩子回家一定被他狠狠修理。後來經淑美老師一再勸誡，光輝漸有改善，「現在他比較少動手了，事後還會為孩子擦藥呢！」光輝十分感謝陪讀班對孩子的照顧。

淑美老師表示，許多單親爸爸其實很需要支持與幫助。陪讀班從對孩子的照顧延伸到對家長的關心，唯有家長改變，孩子改變才能持久，否則即使陪讀班教得再好，效果也有限。

基督教救助協會自2004年起為弱勢家庭兒少開辦「1919陪讀計畫」，14年來已累計資助3.3萬人次的孩子。但近年來募款不易，今年更因募款不足，首度下修補助名額，減少了300位。救助協會呼籲社會各界能捐款支持1919陪讀計畫。

(中時)