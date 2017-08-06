羅智強：柯文哲的兩岸論述幾乎可代表國民黨參選

前總統府副秘書長羅智強今天成立競選籌備辦公室「台北強工作室」，並且公布兩位發言人，一位是新北市長朱立倫的外甥，國民黨代表蔣豐懋；一位是今年才22歲，目前尚在政大外交系準備升大四的美女發言人黎毓。

媒體詢問柯文哲有談到「正直誠信」的團隊，羅智強表示，柯文哲給人的形象，與其說正直誠信，不如說「務實隨性」比較接近，過去他主張台獨，曾經撕掉中華民國身分證的道具，他現在對兩岸的論述變成「台灣人也是中國」、「兩岸一家親」、「命運共同體」，他的彈性大於他的誠信。

被問及如何在兩岸論述上贏過柯文哲，羅智強表示，對於柯文哲近期的兩岸主張他都認同，「以他兩岸立場，他幾乎可以代表國民黨競選台北市長了。」

(中時)