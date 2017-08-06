電影《芬蘭湯姆》特映贈票活動

《芬蘭湯姆》（圖／聯影電影）

芬蘭湯姆 TOM OF FINLAND

★龐克教母 薇薇安魏斯伍德的啟蒙者

★性手槍樂團 席德將他的畫作穿上身

★紐約 現代藝術博物館（MOMA）都收藏他的作品

★芬蘭 國家為他發行郵票 178國收藏家搶購一空

★20世紀最偉大同志先鋒 傳奇人生首次搬上大銀幕

★首部由官方基金會授權 最忠於真實的傳記電影

★慶祝婚姻平權的必看電影

★榮獲 瑞典哥特堡國際影展 費比西獎

8月25日 不一樣又怎樣

劇情簡介 以「芬蘭湯姆」為名的同志革命 光榮展開

「芬蘭湯姆」是一名性崇拜幻想藝術家，以同性情色藝術及影響20世紀晚期同性文化而著稱。

二次大戰激烈的創傷尚未撫平，退伍軍人托科在家仍無法享受寧靜，他化名湯姆，潛心藝術尋求解脫，從壓制他的軍服中擷取靈感，畫出一幅幅擁有渾身肌肉、龐大性器官，散發陽剛氣息的超級男性；隨著秘密聚會受到警察打壓，為了讓世人看到他的作品，他投稿到美國頗具影響力的雜誌，美國編輯為他取上「芬蘭湯姆」（Tom of Finland）一舉成名，更掀起一場全世界的同志革命，從被視為下流同性插畫家到舉世皆知的「芬蘭國寶」，芬蘭國家特別為他發行過郵票，紀念這號偉人。

20世紀最偉大同志先鋒 芬蘭國寶傳奇人生【芬蘭湯姆】│08.25 不一樣又怎樣

◎ 活動辦法：

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2. 特映時間： 08/23(三) 21:00 長春國賓

◎ 得獎公佈：08/20(日)下午一點。得獎名單公布於該網頁

領票時間：8月20日下午一點至8月22日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)