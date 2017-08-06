民眾以帽子、墨鏡抵擋強烈日照。（方濬哲攝）

台北市氣溫可達35至36度。（方濬哲攝）

紫外線強烈，各地晴朗炎熱。（方濬哲攝）

中央氣象局資料顯示，6日受西南風持續影響，全台各地天氣晴朗炎熱，由於陸風與西南風帶來的水氣輻合效應，中南部清晨會出現零星短暫陣雨，午後雷陣雨機率較高地區則落在各地山區、中南部近山區一帶。

全台各地白天依然晴朗炎熱，各地高溫仍有33至35度，台北盆地、宜蘭平原及花東縱谷氣溫可達35至36度，中午前後紫外線指數易達過量或危險級，若從事戶外活動須注意防曬和補充水分，以防中暑。

(中時)