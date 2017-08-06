台南連3年到大阪舉辦「紅椅頭觀光俱樂部」 迴響熱

台南市政府觀旅局前往大阪推介台南觀光特色。(台南市政府提供)

市民手繪燈籠成為布景之一。(台南市政府提供)

台南市政府觀光旅遊局推展台南觀光，連續3年前往大阪辦理推介會，繼前2年獲得熱烈迴響，8月5、6日也由觀光局長王時思親自率領市府團隊，結合民間團隊資源，透過不一樣視角呈現府城風情，充分展現台南強烈觀光企圖心。

觀旅局長王時思表示，今年推介會活動除了講座，另外還有2個亮點，分別是「感覺台南」企畫特展與「愛的九宮格」達人推薦特別展。前者運用各式巧思趣味以各項量化體驗全新的台南，如用溫度量測日人熟悉芒果冰、牛肉湯等的有趣詮釋；後者則邀請熱愛台南達人們精選9項台南最愛，一窺達人心中最愛的台南。

王時思說，3年來因為和大阪有直航的緣故，專注大阪城市行銷，雖然才短短3年，但日本朋友給了非常棒的回饋，台南也成為台灣旅遊地品牌之一。

今年度推介會活動以「看見更多的台南」作為主題，主視覺邀請邀請林思駿、何景窗和葉東泰3位創作者聯手合作創作巨型筆墨畫帶出台南生活氛圍，舞台兩側更是掛滿邀請市民合力彩繪的百顆燈籠，每顆燈籠上將熱愛台南繪成七彩圖騰，化為邀請與祝福跨洋來到大阪跟大家見面，會場呈現台南豐富生活即景。講座則邀請一青妙、熊谷俊之、蔡宗昇、蔡舜任進行，分別由美食、攝影、導覽、文化等面向切入，呈現更多樣化的台南，吸引日本民眾看見更多的台南、認識台南。

觀光旅遊局預告除了大阪觀光推介會活動之外，年底受大阪市政府邀請將於大阪年度最大盛會「光之饗宴」燈節活動中展出，成為唯一參展的海外城市代表，屆時將台南意象的燈籠點亮大阪天空，歡迎日本朋友共襄盛舉。

(中時)