通樂！中市打造美術園道「人車分道」
台中市美術館前的美術園道，由市府建設局進行再生創藝綠色廊道第一期工程，主要內容為自行車道、人行步道、活動廣場、無障礙坡道等，其中自行車道及人行道設計方式，採「人車分流」，讓人車通行更加順暢。
由於美術園道內多數為黑板樹，其特性為淺根性，工區內地面布滿樹根，建設局檢討及進行人行道放樣後，選擇對樹木影響最小的方式施作，針對樹根位於步道施工介面者，則以斷根方式處理，並於部位塗藥修復，近日將移至距離新步道3公尺處地點，更適合該樹生長。
建設局長黃玉霖表示，美術館前的美術園道的再生創藝綠色廊道第一期工程，主要內容為自行車道、人行步道、活動廣場、無障礙坡道等，其中自行車道為串聯台中之心計畫一部分，該工程3月1日施做，預計9月上旬可完工。
建設局指出，該工程自行車道及人行道設計方式，最大的不同是以人行道和自行車道分道「人車分流」的方式，讓行人與自行車路線不衝突；而步道鋪面經過多次測試，以草悟道工法施工，使用斬石子舖面，利用斬石機以鑿石表面為自行車道，增加車輪與車道間摩擦力，讓自行車不易打滑，讓市民騎乘自行車更加舒適、安全。
建設局也以最小擾動既有綠地方式，設計自行車道及人行道分流，對於妨礙工程的喬木，以現地移植方式保留於園道內；而五權五街、五權七街的區域，綠地經設計整併後，其綠化面積也比原有略大，提供市民更大、更完整的綠地活動空間。
黃玉霖強調，該工程完工後，將可完整串接美術園道，除讓人、車流動更順暢，並紓解草悟道人潮外，提供民眾休閒遊憩的活動廣場，並可供美術園道周邊店家不定時舉辦各種藝文活動，促進當地商業發展。
(中時)
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