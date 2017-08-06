韓籍跨國大盜落網 解送大喊：taiwan sorry！

韓國籍跨國大盜趙準基今天中午落網，專案小組將他押送至刑事局偵訊，他在過程中面對媒體詢問為何來台犯案，先是用韓語焦急解釋，再用生澀的英語大喊：「Tawan sorry！」警方預計四點對外說明初步偵訊結果，內政部也將由政務次長前往慰勉警方連日來追捕的辛勞。

據了解，34歲趙準基7月底被韓國警方發布通緝，並通報國際刑警組織注意此人協查，他在韓國犯案後搭機前往泰國又涉案，轉往台灣，偷竊民進黨黨部9萬多元。犯案後一度搭機離境，前往日本，但被日方拒絕入境，遣返回台。

不料，移民署因通報上的延誤，導致趙準基在機場時，得以趁隙翻閱查驗台閘門逃脫。他先回到北市逗留，又轉往新北市，並在4日會合來台接應的李姓女友，往新店山區藏匿。

專案小組今天上午在烏來某溫泉會館搜捕，狡猾的趙嫌先一步溜走，獨留女友被警方逮捕。但稍晚，警方封鎖山區的聯外道路奏效，順利逮捕窩在溫泉路空屋的趙嫌。

(中時)