2017全球客家文化會議 海內外共推「永續客家」
兩年一度的「全球客家文化會議」於8月4日至6日在美國加州洛杉磯近郊舉行，客委會主委李永得特別前往出席，除與來自三大洋五大洲的客家鄉親及社團交流，亦期勉海內外積極參與客家事務，共同努力讓客家語言及文化世代薪傳。
李永得致詞時表示，客語傳承所面臨的最大問題之一就是流失危機，因此希望透過法制面打造客語生活友善環境。客委會擬具「客家基本法」修正草案6月已獲行政院審議通過，重要內容包括，明定客語為國家語言；其中客家人口較多之客家文化重點發展區，並將以客語為通行語言之一，公務機關必須提供客語服務，以保障客家族群語言文化自主發展。
硬體建設方面，「浪漫台三線」已獲蔡英文總統支持，將納入前曕計畫預算的好消息，舉凡永安漁港、竹東音樂村、竹北國際藝術村、苗栗出磺坑歷史園區及台中大茅埔歷史聚落等具客家特殊文化意義的地方，都是未來基礎建設的重點；並將持續以創新發展的模式，推廣至六堆及花東地區。
今年會議針對醫療照護、客家NGO、客家語言文化等主題，分組討論青年世代如何進一步參與台灣及國際客家事務。
(中時)
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