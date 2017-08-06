下廚省時小訣竅 不動菜刀動剪刀
食安問題多，自己下廚安心卻費事？如料理前置作業的清洗、分切，耗時又製造大量廚餘垃圾，特別是忙碌的職業婦女趕赴晚餐製做，時間得掐緊。選用已經過處理的食材(如魚肉已去鱗去鰓去內臟、半雞切塊、雞腿肉去骨切成肉丁)，料理起來事半功倍。
安永鮮物推出五款懶人料理，港式龍膽、鮮雞高湯、糖醋蝦仁、爆漿流沙包、醉九孔鮑，所有食材都已分切、清洗完成，只需動剪刀，不需動菜刀，省時又降低廚餘量，輕鬆變化料理口味。
港式龍膽配有龍膽石斑魚排、港式蒸魚醬，魚排與蒸魚醬先退冰，電鍋蒸後即可盛盤；鮮雞高湯使用退冰後的土雞高湯以高湯比水1:4比例加水稀釋，放入退冰的土雞塊，煮滾後加些許鹽巴即可上桌；糖醋蝦仁配有生態草蝦仁及鳳梨糖醋醬，醬包退冰後入平底鍋拌炒，再加入退冰草蝦仁拌炒至蝦身變紅即可盛盤；爆漿流沙包使用電鍋加熱保溫，飯後甜點隨時可取用；醉九孔鮑只要退冰後即可盛盤，無須加熱。
(中時)
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