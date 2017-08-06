被酸恭喜生「美國寶寶」 張宇不在意揭原因

美女主播張宇在美國剖婦生產，被酸生「美國寶寶」，她澄清是因為家人親戚都在美國，想第一時間讓爸媽抱孫。(取材自張宇臉書)

有「最美主播」美稱的張宇，去年7月宣布離開主播檯，到「Tutor ABC」擔任直播大使，今年初認戀TutorABC副總裁也是她政大學長的劉彥谷，認戀後僅隔一個月便宣布閃婚，並透露訂婚後發現懷孕，今則在臉書宣布「卸貨」，在美國開心迎接兒子「Kaden」到來，透露老公親自替寶貝剪臍帶感動落淚，形成一家三口哭成一團的感動局面。

張宇在美國剖腹生產的消息，引發網友熱議，鄉民祝賀她生「美國寶寶」、「恭喜，當美國人了」，酸言不少，據《自由時報》報導，針對這番言論，張宇回應媒體表示並不介意，解釋並非特別到美國生孩子，而是娘家就在洛杉磯，家人、親戚也都在美國，「我爸媽可以方便照顧，也可以第一時間抱孫」，這樣大家都安心，純粹就是想讓家人一起照顧、愛護小寶貝。

(中時電子報)