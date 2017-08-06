被酸恭喜生「美國寶寶」 張宇不在意揭原因
有「最美主播」美稱的張宇，去年7月宣布離開主播檯，到「Tutor ABC」擔任直播大使，今年初認戀TutorABC副總裁也是她政大學長的劉彥谷，認戀後僅隔一個月便宣布閃婚，並透露訂婚後發現懷孕，今則在臉書宣布「卸貨」，在美國開心迎接兒子「Kaden」到來，透露老公親自替寶貝剪臍帶感動落淚，形成一家三口哭成一團的感動局面。
張宇在美國剖腹生產的消息，引發網友熱議，鄉民祝賀她生「美國寶寶」、「恭喜，當美國人了」，酸言不少，據《自由時報》報導，針對這番言論，張宇回應媒體表示並不介意，解釋並非特別到美國生孩子，而是娘家就在洛杉磯，家人、親戚也都在美國，「我爸媽可以方便照顧，也可以第一時間抱孫」，這樣大家都安心，純粹就是想讓家人一起照顧、愛護小寶貝。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。