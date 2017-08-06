眷村文化保溫 國內外青年熱血投入

雲林縣府舉辦「眷土重來」青年工作營隊，為建國眷村文化保存保溫，學員品嘗眷菜，最前的「空氣包」是虎尾建國眷村特有的眷菜，撥開可以包佐各種菜餚，非常特別。（許素惠攝）

「眷土重來」青年工作營隊學員整理荒廢眷舍。（許素惠攝）

學員ＤＩＹ眷村泡菜。（許素惠攝）

雲林縣文化處長林孟儀、秘書長黃玉霜、虎尾建國里長蘇成就（右一至三）和學員一起品嘗眷菜，直道好吃。（許素惠攝）

為替眷村文化保存保溫，縣府舉辦「眷土重來」工作營隊，吸引全國關注眷村文化青年報名，就連大陸南京大學生也跨海參加，希望汲取台灣文化保存經驗，做、嘗眷菜、清理廢墟、重拾歷史片斷，企圖為被遺忘角落找回文化地位。

縣府在3天營隊中安排了緊湊豐富的學習體驗活動，先是團隊共識的凝聚、接著眷村解謎闖關、虎尾文化小鎮巡禮、並請眷村媳婦胡娜教做眷菜及品嘗、眷三代劉志教木作信箱、雲林科技大學文資所學生李依倪分享眷村文資、建國里長蘇成就講述眷村故事等。

畢業於東海大學社工系的陳妍蓉剛結束2個月的徒步環島，難忘童年全家住在爺爺南投草屯某校的教師宿舍，來自中國大江南北各省分族群齊聚一堂，宛如大家庭的美好感覺，搶先報名想真正體驗住在眷村的感受，找回過往回憶。

陳妍蓉表示，3天來停、看、聽、聞、嘗、說眷村故事，蟄伏多年的感覺果然慢慢回來，尤其在動手整理荒廢眷舍時，意外發現眷戶留下的衣服、鏡子及器具等，如同電視劇《光陰的吏事》般進入時光隧道。

來自大陸的王宇是南京大學城市規畫研究所研二生，第一次來台灣便投入眷村文化保存相關活動，令其他學員感佩。他說，除了學業研究外，也和教授參與福建省長汀文化保護工作，面臨到如居民意識凝聚、如何兼顧文化保存與城市發展、文資修繕等課題，可與台灣相互交流、分享彼此經驗，3天學習收獲很多，不但見識到台灣青年對文化保護的熱情，也了解保存運作的實際操作方法。

縣文化處長林孟儀在下午結業式中，肯定學員扮演重要的文化傳遞角色，以「青能量」的實踐，加上熱情與汗水，讓建國眷村聚落風景很不一樣。

(中時)