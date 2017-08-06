MLB》洋基查普曼險砸鍋 多虧隊友飆美技

洋基9下2次關鍵守備，助查普曼驚險守住勝果。(截自大聯盟官網)

洋基今(6日)2比1擊敗印地安人，總算中止4連敗，然而贏球過程艱辛，尤其關鍵的9下，「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)救援第2球就被敲安，球還頻被打得老遠，讓人看了冷汗直流，他能守住城池，多虧賈登納(Brett Gardner)和托瑞耶斯(Ronald Torreyes)秀了2次美技相挺。

洋基此役遭印地安人先發沙拉薩(Danny Salazar)壓制，直到8上印地安人換投，才由海德利(Chase Headley)轟陽春炮突破僵局。到了關鍵9下，洋基推查普曼登板救援，未料他卻第2球就被敲安，接著J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)更相中他的滑球，一棒把球送向左外野。

眼看球飛向警戒區，此時賈登納一路後退，最後到牆邊一躍而起，硬是把球收進手套。接到球瞬間，他著實鬆了口氣，「球被擊中時，沒人知道會發生什麼事，後退接到球、抓到這局第一個出局數，尤其出現在對方無人出局敲安後，更是重要。」

但查普曼的考驗還沒完，隨後英卡納西昂(Edwin Encarnacion)纏鬥到滿球數，打出右邊方向飛球，差點形成德州安打之際，這次換托瑞耶斯用向後撲接美技救援。最後查普曼對決C.山塔納(Carlos Santana)，雖滿球數時差點被轟再見2分炮，仍用滑球K掉他守勝，拿下第14次救援成功。

查普曼直言，當時他看前一顆101英里速球飛向右外野，就覺得會是界外。最後選擇用滑球對決，他表示，山塔納前兩顆速球都打界外，就想做出些改變，而顯然他們取得了優勢。他自認現在滑球相當犀利，他的狀況也持續回溫，近6場6.2局只被打3安、無失分，自責分率從3.51降到2.87。

當然，查普曼也沒忘了稱讚用守備相挺隊友們，「隊友們的守備真的非常棒！在球隊陷入4連敗低潮時，所有人都期望能替幫助球隊奪勝，這2次美技守備，展現了這支球隊，對勝利的渴望！」在洋基連2場出現守備失誤後，這2次守備多少能給球隊注入一記強心針。

(中時電子報)