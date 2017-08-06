連3漲！ 周一油價調升0.5元 創2個月新高
油價連3漲！中油今日宣布周一凌晨調漲汽、柴油價格每公升0.5元，調漲後，民眾最常用的95無鉛汽油價格來到25.4元，為今年6月5日以來新高；連3周調漲，累計漲價1元，亦即開車族加滿油箱，較3周前須多支付1個50元便當的金額。
中油表示，本周原油價位由於美國商用原油庫存連續第5周下降，加上美國主要油商削減資本支出效應繼續擴散等因素，帶動國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶51.05美元，較前周48.85美元上漲2.2美元，新台幣兌美元匯率升值0.099元，國內油價依公式計算漲幅為3.33％，汽、柴油每公升應分別調漲0.5元。
調整後的參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。
(中時)
關鍵字：油價
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