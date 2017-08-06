美國射箭錦標賽 國語實小射箭隊奪金銀牌

2017美國射箭錦標賽國際組30M銀牌毛韋甯（左起），30M金牌翁子淇，教練池沛儒，50M金牌林沂臻，50M銀牌吳詠珍。(國語實小翁挺耀提供)

2017美國射箭錦標賽國際組30M金牌翁子淇。（國語實小翁挺耀提供）

台北市國語實驗國小射箭隊自成軍十多年以來，成績優異、大小獎項不斷，學校透過台北市教育局、台北市體育局基層選手訓練站長期補助，在射箭運動闖出一片天空，運用有限的場地與時間刻苦練習，打敗全國各地強敵。

今年3月12日奪得全國青年盃射箭錦標賽國小女子組團體亞軍，繼2009、2012年再度取得美國射箭錦標賽參賽權。

這次代表台灣到美國參加第133屆國際射箭錦標賽，5日在國際組個人項目中打敗各國強敵，獲得佳績，12歲以下30公尺金銀牌，金牌翁子淇與銀牌毛韋甯，50公尺也分獲金銀牌，金牌林沂臻及銀牌吳詠珍，在射箭運動中為國爭光。

(中時)