《時來運轉》美聯雙雄搶勝 洋基強襲印地安人

塞弗瑞諾近3場先發拿下3連勝。(美聯社資料照)

6月中旬讓出美聯東區龍頭，紐約洋基隊9月前做最後衝刺，7日推出近況絕佳、近期先發3連勝的23歲右投塞弗瑞諾(Luis Severino)，盼能從印地安人聲右投卡拉斯柯（Carlos Carrasco）手中拿下系列戰勝利。

印地安人隊右投卡拉斯柯本季10勝4負，但前役面對紅襪投得荒腔走板，先發1.2局就挨6安、3保送，苦吞5分責失分，且全部來自第2局，也因此投未滿2局就提前退場，也是他本季第6度先發失超過3分。

儘管目前印地安人隊高居美聯中區龍頭，但仍場場不可大意，主場4連戰目前落後洋基1場，7日關門戰勢必尋求討回顏面。

但印地安人關門戰要奪勝，也要看近況火燙的塞弗瑞諾同不同意。他7月2日敗給太空人隊之後，自7月8日起5場先發未曾嘗敗，且7月底對水手、紅人、老虎隊都拿下勝投寫下3連勝，自責分率也自7月初的3.52降到2.98。

他單月自責分率2.58，也是繼2015年8月初登上大聯盟後最佳，過去生涯最佳曾創下2.17，且近3場先發自責分率是0.69，近4場登板投26局，總計飆29K。

本季拿下8勝4負，塞弗瑞諾前役先發5局僅被敲4支零星安打，飆8K，失1分、3保送，但由於用了116球，洋基隊讓這位明星賽右投多休一天，7日對壘印地安人隊尋求4連勝。塞弗瑞諾最拿手武器滑球壓低對手打擊率至2成05。

洋基中外野手艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)、7月才從白襪改穿條紋衫的弗雷塞(Todd Frazier)打卡拉斯柯都特別有心得，洋基搶下系列戰第3勝再添本錢。

(中時電子報)