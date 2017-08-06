小S女兒長腿吸睛！許老三抗不了時差 每張照都睡

小S近日再帶著女兒前往美國渡假。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書）

小S在暑假期間，為三個女兒安排宜蘭、韓國之旅外，近日她再帶著女兒前往美國渡假，小S今（6日）早曬出與好姊妹系列旅行照，除了與閨蜜外，小S也曬出三個女兒照片，不過可能因時差關係，總是電力十足的許老三卻顯得疲累，還被細心網友發現，沒一張照片醒著。

小S帶著女兒到西雅圖旅行，她曬出渡假照並開心發文：「跟姐妹在美國渡暑假，因為有姐妹，暑假變得好熬很多！」不過卻被細心網友發現，總是電力十足的許老三因時差關係顯得疲累，不是在床上呼呼大睡就是趴在桌上睡著。

儘管許老三與兩個姊姊的合照中，雖然許老三有坐起來，但表情仍顯得疲倦，不過許老三的兩個姐姐Elly與Lily，則是神采奕奕，兩姊妹不只五官俏麗還擁一雙大長腿，三女兒合照意外引發討論。

(中時電子報)