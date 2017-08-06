「佳穎要跟著爸爸走…」 萬丹3死車禍家屬忍痛招魂

楊母在招魂時忍痛喊著兒、孫名字喚他們回家。(謝佳潾翻攝)

「佳穎不要走太久，要跟著爸爸走……」前晚萬丹發生死亡車禍，楊姓士官長一家5口無故遭殃3人死亡，今天下午3時許，家屬回到案發現場西環路、和平西路口招魂，楊母忍痛頻頻喊著兒、孫名字喚他們回家，場面哀戚。

楊母在招魂時一直喊著：「佳穎不要走太久，要跟著爸爸走，弟弟也在爸爸身邊….」楊母一直重複相同的話，神情難掩哀傷，對於一直招不到孫女的魂感到相當無助，終於約20分鐘後儀式完成，她成功將兒、孫喚回家。

「人家的生命都不是寶嗎？」楊母得知肇事楊女的陳先生在今天早上道歉、但強調沒有肇事一事後，無奈又悲憤地說，不可以亂講也不可以裝傻，全家人幾乎都快被帶走了。同時她也說，問題不是希不希望對方能站在他們面前道歉，而是要看對方誠意。

(中時)