久病男出門散步　溺斃嘉南大圳

胡姓男子早上跟家人說要外出散步，卻溺斃嘉南大圳。（翻攝照片）

嘉南大圳北幹線段上午發現一具浮屍在水中載浮載沉，警消獲報後進行搜索，最後在下游4公里處的六甲區打撈上岸，初步辨明身分，是一位家住官田的胡姓男子，家屬前來趕往認屍，情緒崩潰。

警方調查，64歲的胡姓男子與家人住在官田區嘉南里，患有多項慢性病，也曾中風，還領有殘障手冊，大半時間都在家休養，今天早上睡醒後跟家人說要外出散步，就不知所蹤，沒想到發現時已成波臣。

附近鄰居表示，胡男患病已久，可能因為身體不舒服，偶爾會跟家人抱怨，昨晚曾聽到吵架聲音，不知道是否因此尋短見；胡男住家離嘉南大圳約1公里遠，警方將調查，釐清是意外或是自殺。

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(中時)