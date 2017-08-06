熱氣球嘉年華最後一天 挺7月孕肚浪漫拍婚紗

1位遊客與挺著大肚子的妻子，參加熱氣球嘉年華，浪漫晒恩愛。（莊哲權攝）

熱氣球嘉年華今天是最後1天，清晨場次有近萬名遊客湧入。（莊哲權攝）

自6月30日起展開台東熱氣球嘉年華，今天閉幕，許多遊客把握最後1天，清晨場次約有近萬人湧入鹿野高台，共享繽紛的天空，台東縣政府統計，今年遊客近48萬人次，觀光產值高達9.6億，比去年多出37.2%。

今天是熱氣球嘉年華最後1天，清晨場次吸引近萬人湧入，1位高雄市民與懷孕7個月、挺著大肚子的老婆，在熱氣球前拍婚紗照、晒恩愛，約定明年還要帶著出世的寶寶來看熱氣球；還有1對情侶搭乘熱氣球自由飛，在降落的一刻，男方向女友求婚成功，熱氣球嘉年華不僅美麗，而且浪漫。

台東縣政府觀旅處統計，今年遊客近48萬人次，比去年、前年都還要高，觀光產則高達9.6億，比去年多出37.2％左右，同時締造不少新紀錄，包括13個國家35顆造型球，成為目前最多造型球來台的紀錄。

(中時)