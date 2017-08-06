參加外長會議 王毅籲北韓作正確選擇

大陸外交部長王毅（右）6日在馬尼拉與北韓外長李勇浩（左）會面。（中新社）

正在菲律賓馬尼拉出席東亞合作系列外長會議的中國大陸外交部長王毅，6日與北韓外長李勇浩會面。他呼籲包括北韓在內的有關各方作正確的選擇。

王毅表示，當前朝鮮半島局勢高度複雜敏感，大陸與北韓關係也因此受到影響。王毅闡述了中方關於半島核問題的原則立場，強調形勢正在迫近危機的臨界點，同時也是做出決斷重回和談的轉捩點。

王毅稱，中方敦促平壤不要再做有違安理會決議的行為，敦促美韓也不要再加劇半島局勢的緊張。各方都應保持克制，抓住最近有關方面對外釋放的一些積極信號，作出對本國人民和地區和平負責任的正確選擇。

李勇浩則重申了平壤關於半島核問題的立場，表示願就此與中方保持溝通。

(中時)