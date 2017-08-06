U12》墨西哥左投生涯首完封 1比0擊敗日本拿季軍

墨西哥左投赫拉南德茲，今季軍戰面對日本，完投完封6局拿下，率墨西哥拿下季軍。(周鎮宇攝)

U12世界少棒賽季軍戰，墨西哥靠著先發投手赫拉南德茲(Juan HERNANDEZ )，主投6局完投完封日本打線，加上對方在第5局發生關鍵暴投，送出1分，終場墨西哥以1比0勝出，在本屆盃賽第2度擊敗日本，拿下季軍。

赫拉南德茲在預賽就是曾在對日本時中繼上場並拿下勝投，複賽面對韓國也主投4局，失2分取勝，今又6局僅被擊出5支安打完封日本，幾乎成為亞洲殺手，他自己也直呼很驚訝，他說：「很開心能夠有這樣的表現，這也是自己生涯第一場完封勝，把球留下來做紀念。」

談到自己最喜歡的球員，赫拉南德茲表示，自己最喜歡前紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），所以也選擇了34號當作背號，投手部分則是選擇同樣是左投的道奇強投科蕭(Clayton Kershaw)

墨西哥總教練摩拉列茲(Juan Morales)也稱讚赫拉南德茲，他指出，赫拉南德茲擁有拿手的變化球，控球也相當出色，很適合用來破解亞洲的強力打線，今天這場比賽賽前就知道會很艱難，很幸運能夠以1比0獲得勝利。

這也是墨西哥參加U12世界少棒賽以來，隊史最佳成績，摩拉列茲說，這次從整個團隊的組成，到球員的遴選集訓，大家也培養了團結的向心力，這也成為球隊今年能夠打下這樣好成績的重要原因。

(中時電子報)