42歲岩瀨仁紀破紀錄第950場登板：下一場951！

岩瀨仁紀挺過傷痛困擾，以950場登板締造日職新紀錄。(截自日本雅虎體育)

對中日龍42歲、全聯盟最年長投手岩瀨仁紀來說，今(6日)對戰讀賣巨人9下登板救援，或許會成為讓他永生難忘的1次出賽，因為這是他生涯第950場出賽，正式超越前近鐵投手米田哲也，締造日職最多場登板紀錄，同時改寫自己所創最多救援紀錄為404救援，助中日5比4險勝巨人。

岩瀨初登板在1999年4月2日對戰廣島，轉眼已經到第18個球季，當初25歲的年輕小夥子成了42歲老將，在去年橫濱DeNA三浦大輔退休後，他與羅德的井口資仁，並列聯盟最年長球員。去年萌生退意的他，今年投45場繳自責分率4.13、3勝4敗、25中繼、1救援成績，還拿下央聯6月投手MVP。

岩瀨先前平紀錄時，曾坦言去年想退休被勸退，今年他重返戰場，也用身手替自己掙得破紀錄的契機。他9下登板，雖K掉首棒打者後，保送陽岱鋼又被麥基(Casey McGehee)敲安，陷一二壘有人危機，但他臨危不亂，解決掉坂本勇人，接著代跑重信慎之介跑壘失誤，讓他守住勝利。

「總算達標了！」岩瀨賽後接受獻花，露出開心的笑容，如今他超越了前輩米田，不過他並不想多比較什麼，表示「下一場第951次出賽也會努力！」而岩瀨達成紀錄的同時，也拿下本季第2次救援成功，不過讓岩瀨救援，而非推出「守護神」田島慎二，這個調度令人好奇。

中日總教練森繁和解釋，「以球隊的立場，我選擇能贏球的方式。」多虧他做球，岩瀨同時改寫兩項紀錄，同時中日也奪得勝利，可說是三喜臨門。岩瀨寫下難得的紀錄，森繁和直言，沒有健康的身體和堅強的心，無法達成這項成就，所有人都為他感到開心，「這是了不起的紀錄！」

(中時電子報)