民進黨台南市黨部表揚41位民主爸爸 場面溫馨

民進黨台南市黨部表揚41位民主爸爸。（洪榮志攝）

民進黨台南市黨部第一屆民主爸爸頒獎典禮今天在永康區情定飯店舉行，許多獲獎的民主爸爸都已經是高齡80歲以上，還有全家三代更都是黨員，場面溫馨感人。

市黨部主委顏純左表示，父親節將至，藉此次表揚民主爸爸的活動，感謝長久以來為民進黨奮鬥，並傳承民主理念的黨員們，因為有他們的付出，民進黨才能不斷茁斷，帶領台灣走向新世紀。

前立委李俊毅的父親李金清也上台接受頒獎，他們全家包括李俊毅四代同堂都是民進黨黨員；李爸爸還特別提到，小曾孫也是未來的民進黨員，將永遠為民進黨的紮根茁壯而努力。至於政壇的父子檔，王峻潭議員、王開玹黨代表，李文正議員及李啟維黨代表，也都是父子齊力為民進黨奉獻，為民服務。

市黨部表示，此次報名符合資格的民主爸爸共有41人，其中後壁區前區長李本源昨天因病去世。得獎名單有：顏純左、張田黨、李金清、李文正、李本源、柯玉柱、林燕南、沈金全、鄭文欽、陳聰明、林榮鐘、姜焜泰、盧柏榕、蔡榮輝、程來長、吳連城、林清井、黃建國、陳金條、鄭高隆、王智睿、方炎忠、沈宜年、毛明輝、許瑞竹、陳慶蒼、陳清芳、王峻潭、李崑生、張慶田、葉萬得、萬忠風、江福章、戴明華、何明合、楊榮德、蘇再發、陳西東、林永暉、張尚仁、楊福全等人。

(中時)