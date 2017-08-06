民進黨台南市黨部表揚41位民主爸爸 場面溫馨
民進黨台南市黨部第一屆民主爸爸頒獎典禮今天在永康區情定飯店舉行，許多獲獎的民主爸爸都已經是高齡80歲以上，還有全家三代更都是黨員，場面溫馨感人。
市黨部主委顏純左表示，父親節將至，藉此次表揚民主爸爸的活動，感謝長久以來為民進黨奮鬥，並傳承民主理念的黨員們，因為有他們的付出，民進黨才能不斷茁斷，帶領台灣走向新世紀。
前立委李俊毅的父親李金清也上台接受頒獎，他們全家包括李俊毅四代同堂都是民進黨黨員；李爸爸還特別提到，小曾孫也是未來的民進黨員，將永遠為民進黨的紮根茁壯而努力。至於政壇的父子檔，王峻潭議員、王開玹黨代表，李文正議員及李啟維黨代表，也都是父子齊力為民進黨奉獻，為民服務。
市黨部表示，此次報名符合資格的民主爸爸共有41人，其中後壁區前區長李本源昨天因病去世。得獎名單有：顏純左、張田黨、李金清、李文正、李本源、柯玉柱、林燕南、沈金全、鄭文欽、陳聰明、林榮鐘、姜焜泰、盧柏榕、蔡榮輝、程來長、吳連城、林清井、黃建國、陳金條、鄭高隆、王智睿、方炎忠、沈宜年、毛明輝、許瑞竹、陳慶蒼、陳清芳、王峻潭、李崑生、張慶田、葉萬得、萬忠風、江福章、戴明華、何明合、楊榮德、蘇再發、陳西東、林永暉、張尚仁、楊福全等人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。