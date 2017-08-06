美國派A-10和MC-130到波羅地海 回應俄中演習
美軍駐歐司令部宣布，將有10架A-10霹靂II式攻擊機(Thunderbolt II)，一架MC-130J突擊隊II(CommandoII )和270名空軍突擊隊，將部署到波羅的海旁的愛沙尼亞與北約盟軍進行空軍訓練。此舉可能是對俄國與中國大陸在波羅的海聯合演習的一項回應。
美國國防部巴茲網(DoD Buzz) 報導，美軍駐歐司令部在新聞稿中表示：「美國是北約聯盟的強大成員，會長期保持戒備，以遏制潛在威脅，捍衛我們的盟國的安全，為了達到此一目標，我們只要一有機會，就會與北約成員空軍一起訓練，這對大家都有益。」隨著北約與俄國的關係逐步對立，美國在俄國週邊的軍事動作也比以往來的多，此次部署更是發生在俄國與中國大陸在波羅的海的海上演習後，堵俄的意味頗深。
A-10是來自美國馬里蘭州沃菲爾德(Warfield)的第175國民警衛隊空軍，而 MC-130J則是來自英國米爾登霍爾(Mildenhall)，原屬於皇家空軍第352特別行動部隊。這兩支部隊會前往愛沙尼亞的亞馬里空軍基地( Amari Air Base)，參加;培訓前訓練(FTD)。 值得一提的是，亞馬里空軍基地正好位在芬蘭灣的南方，扼著俄國在波羅地海的出海口。
霹靂II式是A-10攻擊機的正式官方名稱，不過它更常見的外號是「疣豬」(Warthog)，A-10發展於20世紀70年代，是美國在冷戰期間，評估西歐被蘇聯大量的坦克入侵時，必須派出有效的反坦克對地攻擊機，以扼止坦克海的推進。因此A-10能夠攜帶大量的反坦克飛彈、火箭，與精準炸彈，還有一門30公釐的GAU-8復仇者機炮。
雖然隨著蘇聯的瓦解，美國所擔心的蘇聯坦克海沒有成真，但是A-10攻擊機在伊拉克、阿富汗、利比亞戰場上都表現良好，甚至隨著電影變形金剛的上映，更成為大眾文化中很熱門的軍機。
美國空軍自從2015年財政年度以來，為了節省資金，曾幾次嘗試把A-10給退役掉。但是A-10的高人氣，在美國國會也很有人緣，國防委員會強迫A-10可以繼續升級、改良，相關預算可以保留A-10機隊至少到2021年。
MC-130J是受到陸戰隊改裝的特戰飛機，可以對對敵方領土進行滲透、破壞和補等特種作戰任務。
(中時電子報)
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