南韓總統辦公室計畫2019年搬出青瓦台

南韓行政安全部6日表示，政府將於今年下半年成立「光化門總統時代委員會」，研究並敲定有關將總統辦公室遷至中央政府首爾辦公主樓的計畫。計畫敲定後，政府預計自明年起進行首爾辦公樓的裝潢和施工，2019年啟動搬遷工作。

韓聯社報導，根據總統辦公室搬遷計畫，行政安全部將於2018年遷至世宗市，暫時租樓辦公，待2021年新辦公樓竣工後入駐。總統辦公樓搬遷計劃包括將辦公室、秘書室、警護室等從青瓦臺遷至首爾辦公樓的部門和人員規模等細節。政府爭取在今年下半年內敲定搬遷計劃，並走完法律、行政程序。

政府官員表示，目前青瓦臺和行政安全部正在商討有關事宜。考慮到行政安全部職員數近1千人等因素，雙方在研究租賃大樓等多方面內容。

(中時)