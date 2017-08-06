小狀元經典會考 3歲小朋友過關戴上狀元帽

小狀元經典會考第1名陳偉民由副市長張惠博頒獎。（廖素慧攝）

小狀元經典會考第2名戴富莉由副市長張惠博頒獎。（廖素慧攝）

小狀元經典會考第3名林涵雅由副市長張惠博頒獎。（廖素慧攝）

嘉義市今天有一場「小狀元經典會考」，有257人報考，最小是3歲幼兒，背誦四書五經的典籍，最後的成績出爐，第1名陳偉民通過段數31段；第2名戴富莉通過段數26段；第3名林涵雅通過段數25段，由副市長張惠博頒發獎狀。

嘉義市政府、光慧文教基金會、慈善佛院舉辦「小狀元經典會考」，有論語、孟子等16部經典共58段，嘉義市長涂醒哲為比賽開鑼，頒發感謝狀感謝城隍廟、地藏庵、文財殿贊助參與。

年紀最小的2名小考生葉芷菱、陳妍晴均是3歲多，目前就讀幼兒園小小班，葉芷菱今年第一次報考1段中庸獲就通過，開心戴上狀元帽；陳妍晴是第2次參賽，報考2段大學、孝經，也順利通過會考。

參加小狀元讀經會考的考生必須熟讀16部經典，包括大學、中庸、論語、孟子、老子、莊子、孝經、詩經、易經、唐詩、啟蒙、古文選、書禮春秋選、詩歌詞曲選、桃園明聖經、百孝經聖訓輯要。

(中時)