台南地方有線電視連辦11年卡拉ok歡唱賽

由雙子星與三冠王有線電視主辦，bb寬頻、bbTV卡拉ok歡唱賽，今年邁入第11屆，隨著有線電視數位化，今年主題訂為用電視、愛社區，舉辦卡拉ok除了秉持在地企業回饋社區，比賽現場也教導民眾如何使用機上盒，達到寓教於樂。

第11屆bb寬頻、bbTV卡拉ok歡唱賽，第2場初賽5日晚上在南區公所前廣場舉行，包括前副市長顏純左、立委葉宜津、議員蔡淑惠、呂維胤、莊玉珠、林美燕，南區區長朱棟，以及許多里長貴賓都到場為選手加油打氣。

主辦單位有線電視副總經理鄭瑞珍表示，bb寬頻、bbTV這幾年配合政府推行數位化，讓數位匯流與國際接軌，有線電視不只看電視，而且還能利用機上盒雙向服務，查詢生活資訊相當便利。

這場南區卡拉ok初賽，因為連續2個颱風攪局而順延到8月5日，今年南區初賽總共40位參賽，國語組跟台語組分別由張心平與葉丁隨奪冠，其中，張心平同時囊括國語組最佳舞台魅力，而台語組第2名謝博傭同時囊括最佳舞台造型與舞台魅力，成為最大贏家。

(中時)