陳宜民：願與韓國瑜公平競爭 爭取提名選高市長

國民黨立委陳宜民表態有意參選高雄市長。（呂素麗攝）

國民黨準主席吳敦義今天鬆口證實找北農前總經理韓國瑜接高雄市黨部主委，外傳這是韓國瑜參選高雄市長的前奏；對此，曾公開表態要參選高雄市長的國民黨立委陳宜民今天說，如果韓國瑜要參選高市長，他願意爭取公平競爭，與韓依民主程序尊重國民黨初選機制，君子之爭，「絕對不會殺到見骨」。

陳宜民今天出席高雄市陽明大學校友會成立大會，身為第1屆陽明校友的他，回應媒體有關韓國瑜可能接黨部主委再參選市長一事，作上述表示。

陳宜民對韓國瑜接市黨部主委表示「樂見其成」，他說，韓國瑜較靈活，如果接主委可協助2018年九合一及2020年總統選舉，韓國瑜很 了解社團運作，尤其在國民黨此時刻，韓國瑜願意承擔主委職務，值得鼓勵。

陳宜民表示，他對爭取參選市長，當仁不讓，如果韓國瑜要選市長，他希望能與韓公平競爭，循民主程序參加黨內初選，絕對不會像民進黨「殺到見骨」。

他也建議，初選能全民調，不要只是黨員投票，因為，韓國瑜曾參選過黨主席，如果初選只是黨員投票，對韓比較有利，對他不利。

陳宜民說，希望把舞台建立起來，樂見年輕人來參與服務。

(中時)