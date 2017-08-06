通往天國的階梯！6大被列為世界遺產的梯田絕景

雲南元陽梯田夢幻如上帝遺失的調色盤，被譽為「中國最美的山嶺雕刻」。(圖/shutterstock提供)

濱臨日本北陸石川縣海岸線的白米千枚田，梯田面積僅有3.8公頃，仍錯落超過千個大小稻田。(圖/shutterstock提供)

日出之時，紅霞滿天；日落夜色之際，千山萬壑如詩如畫，陽光閃耀無際水田，映照出壯麗景色。梯田依山形地勢堆疊沿伸，依山傍水彷彿一處「通往天國的階梯」，以下就整理出全球6大被列為世界遺產的梯田絕景，顛覆對阡陌縱橫田疇的想像。

●雲南元陽梯田 神之調色盤

廣西、貴州、雲南一帶的特殊地形條件，造就當地梯田景觀一處比一處秀麗、壯觀，形態各異。貴州月亮山梯田猶如大地的指紋；廣西桂林龍脊梯田恰似絲帶圍繞山腰；以及雲南元陽的紅河哈尼梯田夢幻如上帝遺失的調色盤，被譽為「中國最美的山嶺雕刻」，亦是世界文化遺產之一。

●日本白米千枚田 會發光的水田

濱臨日本北陸石川縣海岸線的白米千枚田，梯田面積僅有3.8公頃，其中錯落超過千個大小稻田，被列為世界農業遺產，保留日本古老稻作耕法。秋收之際黃澄稻穗與海岸相映，冬季白雪遍布形成夢幻之景，又黃昏時分染成橘黃色彩水田。且每年10月到3月期間會舉行點燈活動，於梯田畔設置近2萬個太陽能LED霓虹燈光，閃耀海岸梯田。

菲律賓巴拿威梯田是菲國少見的水稻梯田景觀，卻是堪稱世界最大規模梯田。(圖/shutterstock提供)

依傍日內瓦湖地區的拉沃葡萄園梯田，是瑞士最大連續不斷的葡萄園地帶。(圖/shutterstock提供)

●菲律賓巴拿威 通往天國的階梯

位於菲律賓呂宋島科迪勒拉山脈東面的巴拿威梯田，海拔超過1,200公尺，是菲國少見的水稻梯田景觀，卻是堪稱世界最大規模梯田；依靠山型堆疊沿伸的梯田數多達2、30層，彷彿一處「通往天國的階梯」，獨特風景線已被列為瀕危世界遺產名錄。

●瑞士拉沃梯田 繁茂日内瓦湖畔

坐擁「世界花園」美譽的瑞士除了保有寧靜山坡草地，依傍日內瓦湖地區的拉沃葡萄園梯田也值得一遊，是瑞士最大連續不斷的葡萄園地帶，從西庸堡到洛桑東郊一帶種植面積800公頃，最早建於11世紀，也是羅馬時代葡萄生產園區之一，2007年被列入世界文化遺產。

蜿蜒杜羅河谷是葡萄牙波特酒最具代表性的產酒區，被稱為黃金河谷。(圖/shutterstock提供)

印尼峇里島蘇巴克(Subak)灌溉水源系統被列入世界遺產文化，古老做法造就出5處、面積遍布近2萬公頃壯麗水稻梯田景緻。(圖/shutterstock提供)

●貫穿葡萄牙 孕育杜羅河谷梯田

蜿蜒杜羅河谷是葡萄牙波特酒最具代表性的產酒區，被稱為黃金河谷；河岸兩旁利用自然斜坡而建的葡萄園梯田整齊排列，不僅出產優質紅酒，獨特風景也被列入世界遺產，能登觀景台俯瞰遼闊河谷，或搭乘遊船欣賞河濱風光。

●峇里島蘇巴克 與天地神的共生

印尼峇里島不僅是著名度假勝地，境內被列為世界遺產文化的蘇巴克(Subak)灌溉水源系統，歷史技術可追溯至公元9世紀，代表著峇里島人對生活與生命的幸福三要素，也就是人與神及自然間的平衡條件，造就出5處、面積遍布近2萬公頃壯麗水稻梯田景緻，以及管理系統中樞的18世紀水神廟。

(中時電子報)