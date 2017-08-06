橋下藏4噸油 桃園國門陸橋險燒斷全面封閉

中時
中國時報記者/
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
國門陸橋下竟藏4噸儲油，火勢造成橋梁變形。(蔡依珍攝)
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國門陸橋下竟藏4噸儲油，火勢造成橋梁變形。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
國門陸橋下竟藏4噸儲油，火勢造成橋梁變形。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
蘆竹區長褚春來也親自到場關心，將待安全無虞後才會開放陸橋通行。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
新南路往蘆竹方向的交通號誌也被燒壞。(蔡依珍攝)
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新南路往蘆竹方向的交通號誌也被燒壞。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
新南路往蘆竹方向的交通號誌也被燒壞。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
國門陸橋基於安全考量封橋。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
國門陸橋基於安全考量封橋。(蔡依珍攝)
橋下藏4噸油 桃國門陸橋險燒斷封閉鑑定
國門陸橋基於安全考量封橋。(蔡依珍攝)

桃園市國門陸橋下倉庫，疑似存放20桶200公升的儲油，今下午突然起火，熊熊火勢一發不可收拾，所幸第三消防大隊火速到場，34分鐘即將火勢控制撲滅，並無人員傷亡，但橋梁鋼筋不堪高溫歪曲變形，附近民眾直指過程還發生零星小爆炸，國門陸橋全面封閉，將待鑑定安全無虞後才會再行開放，至於橋下為何藏油，仍待調查釐清。

國門陸橋基於安全考量封橋，不但桃園區無法從春日路直接北上，也造成桃園南崁交流道附近交通嚴重受阻，新南路、經國路和春日路彷彿大型停車場，回堵數公里，蘆竹、桃園警分局都加派警力疏導交通，請民眾改走替代道路，西向往國1方向改走莊敬路一段接中正路、中正北路。

平面道路部分，新南路往蘆竹方向交通號誌受損，交通局已通知廠商，將待拆掉受損號誌後，恢復國門路橋下平面部分，桃園左轉南崁交流道方向車流，開放單線通行疏散車流。

(中時)

桃園國門陸橋險燒斷封閉鑑定 用路人周一請改道
關鍵字：國門陸橋火警儲油道路封閉
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