苗栗輔導9家客家餐廳升級 全面提升服務品質
苗栗縣政府文化觀光局爭取與客委會合作，辦理客家美食HAKKA FOOD餐廳輔導，9家接受輔導的業者從內外場管理、食品安全衛生及客家文化元素導入等面向，全面提升服務品質，並藉成果發表行銷客家特色料理的好風味。
參與這項輔導計畫的9家餐廳，計有香香飲食店、欣桂竹園藝術餐廳、老金龍家有限公司、老主顧客家菜、桂花園鄉村會館、川味先客家菜、丹楓客家餐廳、范頭家客家餐館及阿戊嫂的店等。
在專家輔導團的協助下，以芥菜、桂花、桂竹筍、野薑花及水梨等在地食材入菜，開發出「客味獅子頭」、「桂花金磚」、「福氣白玉圓」及「阿嬤芋莖香」等苗栗限定特色料理。
文化觀光局在輔導行動告一段落後，舉辦客家美食HAKKA FOOD餐廳輔導成果發表，由業者端出一道道最具客家特色創意料理，縣府祕書長陳斌山與來賓細細品嘗後，對料理手藝和風味讚不絕口，希望藉此行銷全台。
文化觀光局長林彥甫表示，今年爭取與客委會共同辦理這項輔導計畫，針對客家餐廳內外場管理」、食品衛生安全及客家文化元素導入輔導升級，提升服務品質。
副局長詹彩蘋肯定業者投入心力與時間，多面向提出服務品質，更利用當令當地食材製作出極富特色的「苗栗限定」創意料理，邀請全台遊客到苗栗「吃當令，食在地」，體驗最道地的客家風情。
祕書長陳斌山表示，美食是城市行銷的重要一環，縣府自2003年開始積極推廣及輔導縣內特色美食，至今已有108家餐廳通過美食認證，盼透過這次與客委會合辦的輔導計畫，提升縣內餐廳品質，帶動整體觀光發展，更加擦亮「苗栗客家美食」這塊招牌。
(中時)
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