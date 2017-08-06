4姊妹照顧癌父 家扶助勇闖彩妝夢

花蓮家扶中心扶助兒小雅，夢想未來擔任專業的新娘秘書。（許家寧攝）

小雅努力學習彩妝技術，希望自立以後能把幸福也帶給別人。（許家寧攝）

花蓮家扶中心扶助少女小雅，兩年多前父親因罹患癌症突然倒下，家庭頓失支柱，家扶一路協助四姊妹生活穩定、安心求學，小雅今年順利考上大學，逐步朝向夢想前進，嚮往擔任新娘秘書的她，希望透過大膽、創新的彩妝技巧，為自己與新娘帶往幸福的道路。

今年18歲的小雅（化名），高中時原本在宜蘭求學，因得知父親罹患癌症住院，孝順的她決定轉回花蓮就讀，四姊妹在父親治療期間，輪流到醫院照顧，分擔母親的重擔，但父親不敵病魔在兩年前逝世，留下母親負擔龐大家計與醫藥費。

姊妹們開始接受花蓮家扶中心幫助，提供生活助學及家庭認養等扶助金，減輕小雅母親的負擔。姊妹們為幫媽媽走出喪夫之痛，常請家扶社工媒介工作機會，希望能讓母親轉換生活重心，社工員也持續陪伴母親分享生活點滴，不斷給予關懷與心靈支持。

「烏雲飄來時，有感謝有人及時撐傘」。小雅一家人很感謝花蓮家扶在家裡最困頓時候，社工員不時的關懷及家訪，提供家庭生活物資，還有認養人叔叔、阿姨默默給予鼓勵與協助，提供扶助金、高中及大專獎助學金等，幫助小雅與三姊妹順利就學。

小雅今年順利考取嘉南藥理大學化妝品應用與管理科系，喜歡彩妝的她，暑假期間就先行前往台南的美髮店打工，積極學習專業美髮技術及累積實務經驗，她說，希望未來成為一名專業的新娘秘書，透過自己的能力，也把幸福帶給需要幫助的人。

(中時)