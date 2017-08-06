陸客在德國行納粹禮遭逮 德法均明文禁止

新竹光復中學部分學生在校慶活動中扮演成納粹第三帝國黨衛軍儀杖隊，引發爭議。而2名中國遊客在德國柏林國會大廈前做出納粹敬禮的姿勢拍照遭警方逮捕，凸顯民眾對德國法令的無知。在德國，二戰結束超過70年，納粹第三帝國及其相關標誌（包括納粹萬字旗與希特勒式敬禮等）至今在德國就是禁忌，並以法律明文禁止。違反者將會以煽動種族仇恨的罪名起訴，最高可判處徒刑3年。

而在法國，若公開佩戴納粹標誌、穿著納粹軍服，除了應受道德譴責之外，還屬犯罪行為。根據法國刑法規定，公開佩戴、展示納粹標誌和象徵，或穿著納粹軍服，均屬於犯罪行為，要罰1500歐元（約台幣5萬1000元），除非是電影、戲劇或歷史議題的展覽有其必要，不在此限。

(中時)