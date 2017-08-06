九族禮遇老爸周，門票特價大優惠

九族禮遇老爸周，憑證購買門票大優惠。（廖志晃攝）

九族文化村夏季限定的沖瘋滑水道，清涼暢快。（廖志晃攝）

九族文化村星際大戰VR結合實體雲霄飛車，虛擬實境超刺激！（廖志晃攝）

父親節即將來臨，九族文化村卯勁搶客人，推出「老爸禮遇周」優惠，即日到13日期間，憑優惠券購票入園，每人只要390元，就可玩遍纜車、沖瘋滑水道、體驗最新的VR星際戰艦！

九族文化村經理黃瑞奇表示，今年破天荒的父親節優惠，包括九族樂園、滑水道、日月潭纜車、原住民表演等，通通一票玩到底，真的是全家和老爸共度的好時光！而且不是只有老爸，憑證全家大小都可以享優惠。

黃瑞奇表示，老爸禮遇周正是讓爸爸們，盡情冒險玩樂的最好時機，歡迎老爸們到九族，挑戰今夏最新VR星際戰艦，完成曾經想要當太空人的夢想，到浩瀚宇宙去射擊戰艦的驚險刺激，絕對不能錯過。

暑假限定推出的沖瘋滑水道，不僅能夠解除夏天的炎熱，還能夠和爸爸們一起尖叫，瞬間釋放生活上的壓力，滑水道長150公尺，有點長又不會太長，能夠讓爸爸和孩子們暢玩到底！

(中時)