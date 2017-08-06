廣島核爆紀念活動 日相安倍遭抗議

廣島核爆72周年和平紀念儀式6日在日本廣島市和平紀念公園舉行。（美聯社）

日本首相安倍晉三6日出席廣島核爆72周年紀念活動，結果遇到數百名反對他的民眾，他們打出標語並高 呼「反對安倍出席和平紀念儀式」、「修憲等於戰爭」、「打倒安倍」、「把安倍送進監獄」等口號。

和平紀念儀式在日本廣島市和平紀念公園舉行，紀念該市遭遇原子彈攻擊72周年，大約5萬民眾從各地前去悼念亡靈，祈求和平。

安倍首相在紀念活動中致辭稱，為了實現世界「無核化」，擁核和非擁核國家都應該參與進來，日本應發揮主導作用，推動二者的合作。

廣島市長松井一實稱，核武器「罪大惡極」，當今的核武器威力已是72年前的數千倍，使用核武器不僅使敵國，更會使本國甚至全世界人民陷入無邊的地獄。

(中時)