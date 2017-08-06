能高百年史 耆老見證花蓮棒球瘋

紀念百年「能高團」與創辦人林桂興（右1）能高棒球節精采賽事，周六將在花蓮開打。（許家寧攝）

棒球耆老蘇如松，老當益壯，見證花蓮百年棒球熱潮。（許家寧攝）

花蓮能高棒球節三級棒球賽事，8月12日在花蓮德興棒球場等地開打。（許家寧翻攝）

能高棒球史將屆百年，花蓮縣政府舉辦首屆「花蓮能高棒球節」賽事，全台逾40支球隊，本週六即將熱鬧開打，94歲棒球耆老蘇如松回憶花蓮傳統激烈的少棒對抗賽，以及當年棒球名門早稻田大學訪花交流，在花崗山球場造成轟動場面，盼再現花蓮百年棒球熱潮。

蘇如松小學就讀本島人為主的花蓮港公學校（今明禮國小），4年級時開始接觸棒球，蘇如松回憶，日本教師訓練很嚴厲，常常利用下課和假日時間練球，守備、打擊、跑壘及滑壘，每一項都嚴格要求，他經過2年苦練才能夠正式踏上球場比賽。

蘇如松因為速度快，手腳靈活，多擔任「開路先鋒」棒次和防守重要的游擊大關，最難忘就讀高等科時終於擊敗宿敵，日本人為首的花蓮港小學校（今花崗國中）和原住民為主的荳蘭公學校，為該校拿下日治時期花蓮少棒對抗賽校史「唯二」的冠軍。

蘇如松記得有次棒球名校早稻田大學來台交流，當時花崗山球場萬頭纘動盛況，花蓮派出強隊「朝日組」棒球隊應戰，由創辦全台首支原住民棒球隊「能高團」的林桂興掛帥，精彩交鋒，仍讓老球迷津津樂道；還有像是能高團隊員羅道厚還成為第一位打日本職棒的台灣球員。

光復後花蓮棒球風氣興起，業餘球隊多達7、8隊，蘇如松共披掛代表花蓮市參加十多次省運選拔賽，速度飛快的他，1947年曾代表花蓮市在第六局跑回重要的第一分，最終幫助球隊在第十局以2比1擊敗玉里鎮，拿下花蓮縣代表權。

全國少棒熱潮時，花蓮成立榮工少棒隊，他協助教練四處尋覓在地好手，培育王光輝、陳金茂等不少職棒球星，愛棒球的蘇如松，認為棒球運動除了體力和技術的苦練外，還要傳承「做事不能隨便」的精神，因此退休後仍在基層擔任裁判到70多歲。

雖然高齡94歲，行動也大不如前，但蘇如松頭腦與視力依然清晰，印尼籍移工姆西達說，阿公每逢賽季期間都準時收看各種職棒比賽，最喜歡日本火腿隊「二刀流」球星大谷翔平，看著球員在球場奔馳，彷彿看到年輕時的自己。

(中時)