竹縣警憑背影認出偷車賊 失主臉書貼文致謝

警方憑背影認出馬姓男子（左），為失主迅速找回愛車。（警方提供）

機車失主在臉書社團內，張貼愛車遭不明人士竊走照片，內灣派出所警員林柏諭認出騎車者背影，迅速位失主找回愛車。（警方提供）

新竹1名機車遭竊失主，意外發現有人騎著自己的愛車在市區亂逛，他拍下竊賊背影，上傳到臉書社團「新竹爆料公社」請求協助，內灣派出所警員林柏諭看到後，發現與一名常在當地出沒的馬姓男子十分相像，後前往馬男常出沒地方訪查，果然替該失主尋回愛車。

警方指出，當林柏諭在臉書上看到失主貼出的照片時，直覺該竊賊背影與常在內灣商圈遊走的馬姓男子十分相像，透過監視器比對確認為他，又到馬男落腳處，發現失車，日前在世大運傳遞聖火到內灣活動時，警方發現馬男也在場，就直接盤問，馬當場坦承犯案。

警方指出，林柏諭快閃記憶強，如今又憑背影認出竊賊，讓人印象深刻。失主也因警方迅速破案，讓他尋回愛車，也回到新竹爆料公社貼文，向警方致謝。

(中時)