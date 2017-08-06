嘉義市KANO主題園區今天揭幕，景觀巨球將是新地標。（廖素慧攝）

2017 KANO夏日野球季與新闢建的「KANO主題園區」今天揭幕，活動持續8天，邀請全國前16強隊伍舉辦第一屆嘉農盃（KANO cup）全國高中棒球菁英賽，嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗等人為在高達5公尺的鏤空景觀球地標揭幕。

另外，2017嘉義KANO季歡樂超半程馬拉松也於上午6點起跑，共有美國、法國、菲律賓等20個國家約有8400多名選手報名參加，現場熱鬧滾滾。

KANO主題園區內仿棒球內野的草地音樂劇場，從今天起連續8天有表演節目，活動預定於今天、11、12日每天晚間7點及13日下午3點30分發放清涼消暑的枝仔冰，由樂團演出，讓大家吃枝仔冰、聽音樂。

(中時)