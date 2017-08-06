台中火力發電廠1號機下午1時半點火 明恢復滿載

台中火力發電廠1號機鍋爐破管停機，經搶修，台電表示，台中1號機已於下午1點半左右重新點火，預估今晚恢復併聯發電，可望趕在明日用電尖峰前滿載供電。

台電指出，明（7）日台中電廠1號機55萬瓩可滿載供電，再加上進一步實施需量反應及節電措施後，預估尖峰負載為3560萬瓩，預估備轉容量(率)106.4萬（2.99%），仍為橘燈。台電說明，目前已啟動更多需量競價措施，抑低用電負載量，預估8月份需量競價申請量約80萬瓩，較7月多13萬瓩。

台電強調，經濟部與台電正全力處理和平電廠電塔倒塌影響供電等相關問題，目前研判並不會發生必須停限電的情形，也沒有停限電的必要，台電將逐日滾動檢討，並公布電力供需情況。

(中時)