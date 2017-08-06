苗栗造橋龍昇湖步道啟用 將成觀光新景點
全長2.6公里的苗栗縣造橋鄉大潭步道，歷經5年施工，今日正式啟用，鄉公所舉辦夏日漫遊大潭走讀活動，吸引民眾搶先體驗環湖步道的水岸風情。徐耀昌表示，大潭交通位置便捷，景色優美，環湖步道啟用後將成為苗栗觀光新景點。
造橋鄉大潭湖面寬廣，占地約11公頃，周邊有多間廟宇300多年古蹟北極宮，大潭寬闊水域及周圍青翠山巒，景色宜人，苗栗知縣沈茂蔭編纂縣誌時，將大潭稱為「馬陵小海」，名列苗栗八景之一。每年鄉鎮公所都在大潭邊舉辦金瓜藝術節、植樹節等活動，是地方重要特色景點。
大潭風景優美，卻因周邊長年缺乏維護整理，雜草漫生，近年縣政府與鄉公所陸續向農委會、觀光局爭取經費進行龍昇社區大潭環境改善，今在大潭聖湖廣場舉辦大潭環湖步道啟用以及夏日漫遊大潭走讀活動，由錦水國小客語口說藝術揭開序幕。
造橋鄉長黃純德表示，大潭環湖步道整修過程感謝苗栗農田水利會以及地主陳姓兄弟鼎力相助，無償捐贈1公頃土地，讓全長2.6公里的環湖步道順利啟用，造福鄉親。
縣長徐耀昌表示，大潭緊鄰台一線、國道三號大山交流道及高鐵苗栗站，交通便利，適合鄉親或遊客走進水岸、親近自然，體驗苗栗自然景觀及人文風情。
(中時)
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