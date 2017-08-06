KANO棒球展 打卡送好禮

小朋友表演KANO電影主題曲。（廖素慧攝）

嘉義市政府在嘉義市立棒球場文物館舉辦「KANO棒球展」，展期自今天起至8月31日，本次展覽結合FACEBOOK粉絲專頁推出打卡送好禮、點讚留言抽桌遊等一系列好康活動。

KANO棒球展展出與嘉義農林棒球隊相關的文物、影片及照片，呈現嘉農棒球隊的歷史場景，球展有4個展區，包括曾經的記憶、榮光的延續、互動祈福區及文創閱讀區，並提供KANO電影道具，讓民眾拍照。

嘉農全國校友會榮譽理事長蔡武璋多年來不遺餘力推廣棒球運動，今天也現場口述嘉農歷史，展館下午並放映2014年在國內外掀起棒球旋風的《KANO》電影，帶領大家搭著時光機回到1931年的夏天日本甲子園。

(中時)