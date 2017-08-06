U12》台美冠軍賽 中華隊將採投手車輪戰

中華隊今晚冠軍賽將對上美國，決定由簡煜恩扛下先發。(周鎮宇攝)

U12世界少棒賽，中華隊今晚將與美國隊爭冠，總教練方穎豐昨原本想排定韓碩恆或曾譯威先發，不過經過討論後，決定由左投簡煜恩抗美，方穎豐說：「喜歡投手群球速越壓越快。」

簡煜恩本屆至今出賽3場，3局投球雖然僅被擊出1支安打，但就是對上日本時被轟的3分炮，不過複賽對上韓國，簡煜恩曾中繼1局就狂飆3次三振。

方穎豐指出，比較之後，簡煜恩與曾譯威看了本屆的狀況後，簡煜恩目前速球的路徑，與變化球的尾勁來的比較好，所以決定派上他先發。

也因為已經是最後一戰，方穎豐表示，一有危機就會換投，可能採取投手車輪戰，韓碩恆與曾譯威都會隨時待命，之後則由郭書瑋救援，喜歡讓投手的球速越壓越快，讓對方壓力以較大。

至於打線部分，今將取消指定打擊，由簡煜恩直接上去打擊，方穎豐回應，就是最後一場，所以讓狀況好的都上去打。

(中時電子報)