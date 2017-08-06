中印衝突升高 拳擊賽卻上演溫馨的一幕

印度拳王辛格(左)，在WBO超中量級拳王大戰，擊敗中國拳手祖爾皮卡爾(右)。他在賽後表示，願歸還從對方手上贏得的東方超中量級拳王腰帶，以促進中印和平。(美聯社)

中國和印度緊張情勢升高，雙方劍拔孥張，但5日在印度孟買的中印拳擊賽卻上演溫馨的一幕。

印度國寶級拳王辛格（Vijender Singh），擊敗中國拳手祖爾皮卡爾（Zulpikar Maimaitiali），衛冕WBO亞太超中量級拳王寶座，並奪走對手的東方超中量級拳王頭銜。

不過，辛格賽後卻把辛苦打下的金腰帶，還給祖爾皮卡爾，「我不要這個頭銜，我想把它還給祖爾皮卡爾，我要把這場勝利奉獻給印中友誼，邊境現在有些緊張，我們需要和平。」

(中時)